Ο κλώνος του TikTok θα γίνει το νέο σου κόλλημα;

Αν έχεις μπει στο App Store αυτές τις μέρες, ίσως έχεις δει την εφαρμογή Zynn κι έχεις απορήσει επειδή παίζει πολύ ψηλά στα charts. Μάλιστα, για κάποιες ημέρες ήταν πρώτη!

Όπως διαβάζουμε, το αποκαλούν τον κλώνο του TikTok και είναι μια τελείως καινούργια εφαρμογή, με short videos, η οποία έκανε το ντεμπούτο της νωρίτερα τον Μάιο.

To Zynn θυμίζει σε πολλά πράγματα το TikTok, αλλά έχει μια σημαντική διαφορά: Το app σε… πληρώνει για να το χρησιμοποιήσεις! Τι σημαίνει αυτό;

Μόλις κατεβάσεις το app και κάνεις sign up, θα σου εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σε ενημερώνει ότι μπήκε στον λογαριασμό σου 1 δολάριο. Εάν κάνεις refer έναν φίλο σου, θα έχεις επιπλέον 20 δολάρια, ενώ για κάθε 5 φίλους που θα κάνεις refer, θα παίρνεις επιπλέον 10 δολάρια.

Και φυσικά, οι πληρωμές σου δεν σταματούν εκεί! Κάθε φορά που θα σκρολάρεις στο video feed του Zynn θα μαζεύεις πόντους, που θα μεταφράζονται σε χρήματα!

Zynn's big catch is you can never redeem all your cash. There are some pretty big rewards totals, like a $50 Amazon gift card.

The best way to get these? Invite your friends! pic.twitter.com/JXjRSwfONT

