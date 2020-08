Μπορείς να βλέπεις Netflix χωρίς να έχεις λογαριασμό. Δες πώς!

LIKE US ON FACEBOOK

Το όνειρο κάθε φανατικού σειρών και ταινιών είναι γεγονός: Μπορείς να βλέπεις Netflix χωρίς να έχεις λογαριασμό! Είναι τόσο απλό και εύκολο; Ναι, αλλά για περιορισμένο αριθμό shows!

To Netflix λανσάρει ένα νέο promotion, το οποίο επιτρέπει σε όλους να δουν μερικούς απ’ τους original τίτλους της πλατφόρμας χωρίς να έχουν λογαριασμό.

Ενώ η πρόσβαση σε shows όπως το Stranger Things και το When They See Us κόβεται μετά το πρώτο επεισόδιο, ταινίες όπως η The Two Popes και η Murder Mystery είναι διαθέσιμες για δωρεάν προβολή, ακόμα και χωρίς να έχεις account.

Πώς θα βλέπεις Netflix χωρίς να έχεις λογαριασμό;

Η νέα προσφορά είναι προσβάσιμη μέσα από ένα συγκεκριμένο section μέσα στο website του Netflix όπου μπορείς να πατήσεις απευθείας το κουμπί του play χωρίς να έχεις καμία άλλη υποχρέωση.

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στο κινητό και τον υπολογιστή, όμως, όχι για iOS συσκευές.

Για να δεις την αγαπημένη σου ταινία, δεν χρειάζεται να κάνεις sign up και να δημiουργήσεις λογαριασμό. Η ταινία ξεκινά να παίζει μόλις πατήσεις το Watch Now.

Το περιεχόμενο είναι σίγουρα περιορισμένο και δεν γνωρίζουμε εάν το Netflix έχει σκοπό να προσθέσει στο μέλλον κι άλλες ταινίες ή σειρές.

Σίγουρα, όμως, μπορείς για την ώρα, εάν δεν έχεις account, να απολαύσεις κάποιες κορυφαίες σειρές και ταινίες εντελώς δωρεάν!

Photo: Picjumbo