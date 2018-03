Μετά το διάστημα, ο Elon Musk γυρίζει την πλάτη του στον Mark Zuckerberg

Διέγραψε τις σελίδες στο Facebook ο Elon Musk (Tesla, SpaceX και Elon Musk), ακολουθώντας το κίνημα του #deletefacebook.

Πριν από μερικές ώρες, ο Elon Musk απάντησε σε tweet του Brian Acton, το οποίο γράφει «Τώρα είναι η ώρα», προτρέποντας τον κόσμο να διαγράψει το Facebook.

Aρχικά, ο Elon Musk απάντησε στο tweet γράφοντας: «Τι είναι το Facebook;» και λίγο αργότερα έγραψε πως δεν γνώριζε ότι υπήρχαν σελίδες των εταιρειών του στο Facebook, τονίζοντας πως θα τις διαγράψει.

Και το έκανε.

Χρήστης του Twitter τον είχε προκαλέσει νωρίτερα σε σχόλιο να διαγράψει τις σελίδες, γράφοντας: «Διάγραψε τη σελίδα του SpaceX στο Facebook αν τολμάς».

It is time. #deletefacebook

I didn’t realize there was one. Will do.

— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018