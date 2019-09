Μετά τα check in στο Facebook… αυτή θα είναι η νέα τάση!

Για ακόμη μια φορά το Facebook αντιγράφει το αδερφάκι του, το Instagram αφού θα μου πεις… έχουν τον ίδιο γονιό. Το νέο post στο Facebook που βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και θα μπορείς να κάνεις πολύ σύντομα.

Τόσο το Facebook, όσο και το Instagram δοκιμάζουν διαρκώς νέα χαρακτηριστικά και όσα λειτουργούν καλά και θεωρούν πως θα έχουν ανταπόκριση τα κρατάνε και τα υπόλοιπα απλά θα «θάβουν» στα κιτάπια τους!

Το νέο post στο Facebook που θα μπορείς πολύ σύντομα να κάνεις είναι εμπνευσμένο από το Instagram και τη μικρή αλλαγή που έκανε πριν μερικούς μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής ως post μπορείς να ανεβάσεις μια φωτογραφία ή ένα video, να βάλεις ένα GIF, την τοποθεσία σου, να πεις πώς νιώθεις, να κάνεις tag φίλους.

Αυτές είναι όλες οι δυνατότητες που έχουμε μέχρι στιγμής. Πλέον προστίθεται και κάτι ακόμα. To Facebook δοκιμάζει έναν νέο τύπο ανάρτησης στο Facebook που θα στέλνει και θα προσκαλεί τους φίλους-viewers σε μια ιδιωτική ομάδα συνομιλίας στο Messenger.

Όπως βλέπουμε και από το screenshot που εξασφάλισε για εμάς η expert Jane Manchun Wong, ουσιαστικά θα μπορούσε να επιτρέψει στους χρήστες να προωθήσουν ένα group chat στο Messenger το οποίο θα είναι ιδιωτικό και οι διάφοροι χρήστες θα ίσως και να μη γνωρίζονται μεταξύ τους να συνδεθούν μέσω αυτής της συνομιλίας.

Για παράδειγμα, φτιάχνεις ένα group chat για κάποιο ζήτημα, το chat αυτό είναι ιδιωτικό και μπορείς να προσθέσεις όποιους θέλεις εσύ στη συνομιλία για να τοποθετηθούν πάνω στο ζήτημα. Οι άνθρωποι που θα προστεθούν πρέπει να είναι φίλοι σου στο Facebook αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι και φίλοι μεταξύ τους στο Facebook.

Και τι σου θυμίζει αυτό το concept; Ναι, μας θυμίζει το «Join Chat» αυτοκόλλητο που προστέθηκε στα Instagran Stories πριν από μερικούς μήνες.

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there’s an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ

— Instagram (@instagram) July 2, 2019