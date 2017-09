Μεγάλη διαρροή για το iOS 11 | Animated emojis κι όλα όσα φέρνει το νέο λογισμικό!

LIKE US ON FACEBOOK

Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε νέα! Υπάρχει νέα διαρροή του iOS 11 και μάλιστα αποκαλύπτει πολλά απ’ τα νέα χαρακτηριστικά του νέου λογισμικού, κάνοντάς μας ν’ ανυπομονούμε για την παρουσίαση του νέου μοντέλου iPhone αύριο, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου.

Πιθανότατα δεν θα υπάρχει σειρά 7S iPhone. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε κατευθείαν στο iPhone 8, το iPhone 8 Plus και το iPhone X. Το X υποτίθεται πως θα είναι αυτό με την αναγνώριση προσώπου αντί για δακτυλικό αποτύπωμα, ενώ θα έχει περισσότερες δυνατότητες στην κάμερα και True Tone Display.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X pic.twitter.com/OVLfhLxTdT — Steve T-S (@stroughtonsmith) September 9, 2017

Can't stop watching this Face ID setup animation from the leaked iOS 11 GM build. So cute! pic.twitter.com/SMvjFo7Was — Mike Rundle (@flyosity) September 9, 2017

Face ID enrollment process (with layout issues on first page) pic.twitter.com/KczOHEy9ir — Guilherme Rambo (@_inside) September 9, 2017

Το iPhone 8 αναμένεται να είναι εντυπωσιακό! Πρώτα απ’ όλα θα έχει πλήθος νέων χαρακτηριστικών στην κάμερα!

Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια νέα λειτουργία φωτισμού πορτραίτου η οποία υποστηρίζει το «Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono, and Studio Light». Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η Apple θα εισαγάγει video με υψηλότερη ανάλυση και ταχύτητες καταγραφής έως και 1080p HD στα 240 fps.

Και ενώ το iPhone 8 και το iPhone 8 Plus θα έχουν πιο λογικές τιμές, το X θα κοστίζει περί τα 1.000 δολάρια κι ενδεχομένως να καθυστερήσει η κυκλοφορία του.

Θα υπάρχουν animated emojis! Ναι animated emojis! Ορίστε και οι αποδείξεις:

Oh man. Is the world ready for new 3D emoji in iOS 11's iMessage? (via @9to5mac) pic.twitter.com/vBpoeuOFlX — Cabel Sasser (@cabel) September 9, 2017

iPhone 8 to feature Animoji, send 3D animated emoji based off your facial expressions https://t.co/0qfEWsUxyi pic.twitter.com/PEB1SS6lXd — 9to5Mac  (@9to5mac) September 9, 2017

Νέες πληροφορίες για το Apple Watch. Φαίνεται πως μέσω του νέου Apple Watch θα μπορείς να κάνεις κλήσεις και θα είναι διαθέσιμο σε περισσότερα χρώματα, συμπεριλαμβανομένου του Blush Gold.