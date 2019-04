Με το νέο update στο Instagram δεν μπορείς να κρυφτείς απ’ τους followers σου!

Το quiz sticker στο Instagram έχει μόλις μερικές μέρες «ζωής» και όλοι έχουν ξεκινήσει να το χρησιμοποιούν. Σε μια ακόμη προσπάθεια να αλληλεπιδράσεις περισσότερο με τους followers σου, το Instagram εισάγει διαρκώς κάτι καινούργιο.

Και το νέο update τώρα είναι το quiz sticker στο Instagram που θα σε κάνει να μάθεις καλύτερα αυτούς που ακολουθείς αλλά και να σε μάθουν καλύτερα αυτοί που σε ακολουθούν.

Με αυτό το Story δεν κάνουν οι followers μια ερώτηση (όπως γίνεται με το Question sticker), αλλά εσύ κάνεις μια ερώτηση για τον εαυτό σου και δίνεις μερικές επιλογές στους followers σου.

Είναι ερώτηση πολλαπλής επιλογής και περιμένεις να δεις πόσοι μπορούν να απαντήσουν σωστά, να μαντέψουν την απάντηση ή πόσοι πραγματικά σε γνωρίζουν.

Starting today, you can use the new quiz sticker in Stories to ask your friends and followers a multiple-choice question. See how well your friends know you. 🤔🙃 pic.twitter.com/a6y1PaOnSY

— Instagram (@instagram) April 23, 2019