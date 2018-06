Με το νέο feature στο Instagram δεν θα ανοίγεις το app κάθε 5 λεπτά!

Το Instagram έχει βαλθεί να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και το app πιο εύχρηστο και διασκεδαστικό. Το νέο feature στο Instagram θα σε κάνει να μην σκρολάρεις διαρκώς για να δεις τα νέα posts των φίλων σου.

Μετά το χαρακτηριστικό Mute, το οποίο σου επιτρέπει να μην βλέπεις τα posts όσων δεν συμπαθείς αλλά δεν θέλεις να κάνεις unfollow, έρχεται το You are all caught up”.

.@instagram’s new “You’re All Caught Up” update is my cue to move over to the updated “Explore” section. pic.twitter.com/CzAIHvrBtK

— Diana (@itsdianacruz) May 23, 2018