Μάθαμε πότε θα είναι διαθέσιμο το νέο layout του Facebook!

Το νέο layout του Facebook, το οποίο έρχεται με δυνατότητα για dark mode, επιτέλους μάθαμε πότε έρχεται! Για κάποιους μάλιστα θα είναι διαθέσιμο πειραματικά και νωρίτερα!

Το Facebook ετοιμάζεται να λανσάρει την επανασχεδιασμένη έκδοση για web την ερχόμενη Άνοιξη, ενώ κάποιοι τυχεροί χρήστες θα τη δουν και νωρίτερα.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει επίσημα το νέο design τον Απρίλιο του 2019, κατά τη διάρκεια του ετήσιου F8 developer conference. Το νέο look θα είναι αρκετά διαφορετικό απ’ αυτό που βλέπουμε σήμερα, με περισσότερα κενά και πιο minimal.

Απ’ τις σημαντικές αλλαγές του νέου layout του Facebook είναι ότι έχει dark mode μέσα στις ρυθμίσεις ενώ σύμφωνα με την app hacker Jane Manchun Wong, η οποία τεστάρει εδώ και μήνες το νέο design, το dark mode δεν θα μπαίνει αυτόματα, αλλά θα πρέπει να το ενεργοποιείς ή να το απενεργοποιείς εσύ χειροκίνητα απ’ τις ρυθμίσεις.

The new Facebook website is not adaptive to system settings on dark mode. You'd have to manually toggle

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 10, 2020