Μ’ αυτό το app μαθαίνεις τα πάντα ενώ οδηγείς! Σου διαβάζει πληροφορίες για κάθε μέρος

Με την εν λόγω εφαρμογή μαθαίνεις τα πάντα ενώ οδηγείς αφού σου διαβάζει πληροφορίες για κάθε μέρος που περνάς με το αυτοκίνητό σου. Tο app σου διαβάζει το Wikipedia ενώ οδηγείς για να είσαι φωτεινός παντογνώστης!

O developer πίσω απ’ το app είναι ο Malte Ubl, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής για το project Google AMP. Ουσιαστικά, η εφαρμογή εντοπίζει την τοποθεσία του χρήστη και την κάνει match με το αντίστοιχο περιεχόμενο στο Wikipedia.

Στη συνέχεια, αρχίζει να διαβάζει δυνατά τα άρθρα απ’ το Wikipedia, σαν ένας πανέξυπνος συνεπιβάτης σου στο αυτοκίνητο, ο οποίος τυγχάνει να ξέρει τα πάντα για την ιστορία του μέρους απ’ όπου περνάς με το αυτοκίνητο ή περπατάς!

Για τους… περίεργους το πρόγραμμα επιτρέπει επιπλέον στους χρήστες να κλικάρουν προκειμένου να μάθουν κι άλλα σημεία ενδιαφέροντος απ’ τους ντόπιους.

Η εφαρμογή δουλεύει σε Google Chrome, Firefox και σ΄άλλους browsers που υποστηρίζουν GPS και σύνθεση ομιλίας.

Ο developer της εφαρμογής έγραψε στο Twitter του:

Αφού το ήθελα εδώ και χρόνια, έχτισα ακριβώς αυτό το μικρό app που θα σου διαβάζει άρθρα απ’ το Wikipedia σχετικά με τα μέρη όπου οδηγείς όταν κάνεις road trip

✨NEW✨

After wanting to have this for years, I just built this little app that will read you Wikipedia articles about the places you drive through on a road trip 🚗https://t.co/ODDy7UKrgE

— Malte Ubl, Immigrant (@cramforce) July 6, 2018