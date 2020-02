5 λόγοι που το Samsung Galaxy Z Flip μπορεί να αξίζει

Το καινοτόμο αναδιπλούμενο smartphone Samsung Galaxy Z Flip έρχεται να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στην τεχνολογία και είναι για τους πολύ απαιτητικούς.

Το smartphone της Samsung σπάει τα όρια και είναι μια συσκευή που και μόνο εμφανισιακά μπορεί να σε εντυπωσιάσει.

«Το Galaxy Fold έφερε την εποχή των αναδιπλούμενων smartphones. Τώρα το Galaxy Z Flip δίνει σχήμα σε μια νέα δεκαετία», τονίζει η εταιρεία, η οποία συνεχίζει λέγοντας πως η συγκεκριμένη συσκευή, ως η πρώτη συσκευή της σειράς Ζ, «επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Samsung να ηγηθεί της κατηγορία».

Introducing Galaxy Z Flip. A smartphone that stands out, stands up, and stands alone. Change the shape of the future. Learn more: https://t.co/JQ5KibD8Yu pic.twitter.com/IIsGFDkNLz

Το Z Flip μπορείς να το βάλεις εύκολα στην τσέπη ή την τσάντα σου ενώ όταν ξεδιπλώνεται έχει το τέλειο μέγεθος για να βλέπεις τα πάντα.

Το πρώτο εύκαμπτο γυαλί της Samsung με ενσωμάτωση προστατευτικής μεμβράνης για ελαχιστοποίηση γρατζουνιών, με αντοχή έως 200.000 αναδιπλώσεις, σε απαλάσσει από κάθε άγχος!

When two visionary brands come together, the result is an inspiring new lifestyle experience. The #GalaxyZFlip Thom Browne Edition has arrived.

Learn more: https://t.co/4eTVnd6Vrc#SamsungThomBrowne pic.twitter.com/02J4vfKhoZ

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 11, 2020