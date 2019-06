Κανένα post στο Instagram δεν πάει χαμένο με το νέο update!

Τι κάνει το νέο χαρακτηριστικό του Instagram για τα posts; Δεν σε αφήνει να χάσεις κανένα γιατί τα έχεις όλα αποθηκευμένα! Δηλαδή; Ας πούμε πως κάνεις scroll και βλέπεις πολλές αναρτήσεις, οι οποίες μετά εξαφανίζονται, ειδικά αν ακολουθείς πολλούς χρήστες.

Κι όταν ψάχνεις να βρεις μια συγκεκριμένη ανάρτηση, δεν την βρίσκεις ποτέ! Αυτό αλλάζει με το νέο χαρακτηριστικό του Instagram για τα posts που σου επιτρέπει να μη χάνεις τίποτα και να μπορείς να βρεις πολύ εύκολα το post που είδες αλλά αρχικά δεν έδωσες και τόση σημασία.

Το app σε βοηθά να βρίσκεις πιο εύκολα το περιεχόμενο που σου αρέσει κι ας το έχεις δει ήδη μια φορά. Το χαρακτηριστικό εντοπίστηκε από τον Matt Navarra και βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο.

Στο προφίλ σου, λοιπόν, πάνω δεξιά στις τρεις γραμμές θα μπορείς να δεις μεταξύ άλλων τα posts που έχεις ήδη δει, τα posts στα οποία έχεις πατήσει like, αυτά που έχεις σχολιάσει ή έχεις στείλει σε κάποιον φίλο σου. Ναι, το Instagram κρατάει αρχείο, το οποίο πραγματικά μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, όταν ψάχνουμε κάτι και δεν το βρίσκουμε!

New! Instagram is testing a ‘Post’s you’ve seen’ feature

Shows any posts or profiles you’ve viewed in your feed.

Also being tested:

– Posts you’ve liked

– Posts you’ve commented on

– Posts you’ve sent

Spotted by @WABetaInfo + @mattnavarra pic.twitter.com/liaBqNL6aN

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 1, 2019