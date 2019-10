iPhone SE 2: Τα χαρακτηριστικά, η τιμή και τα αποκαλυπτήρια

To iPhone SE 2 είναι το νέο μοντέλο της Apple, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020 και ν’ αυξήσει τις πωλήσεις της εταιρείας, αφού πρόκειται για μια συσκευή αρκετά οικονομική σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα, με πολύ καλά χαρακτηριστικά.

Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo αποκάλυψε όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το νέο μοντέλο της Apple, το οποίο είναι μικρό, οικονομικό με πολύ ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το iPhone SE 2 θα έρθει με οθόνη 4.7 ιντσών LCD display ανάλυσης 1334 x 750 pixels.

Το νέο iPhone θα έχει κανονικά bezels στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης, και ο σχεδιασμός του θα είναι παρόμοιος με το iPhone 8. Βezel είναι το κενό που υπάρχει πάνω και κάτω απ’ την οθόνη.

Το κενό που θα υπάρχει προδίδει την ύπαρξη του Touch ID, κι όχι του Face ID, το οποίο εισήγαγε η Apple με τη σειρά του iPhone X. Όπως συνέβη και με το iPhone 11, η Apple αναμένεται να επιλέξει Haptic Touch τεχνολογία αντί του 3D Touch.

Ο επεξεργαστής θα είναι ο A13 Bionic, ενώ θα έχει 3 GB μνήμη RAM και θα διατίθεται σε δύο διαφορετικές χωρητικότητες: 64 και 128 GB.

Όσον αφορά την κάμερα, η κύρια κάμερα στο πίσω μέρος θα είναι 12MP, ενώ στο μπροστινό μέρος, θα τραβάμε selfies με μια κάμερα 7MP.

AirPods 3 final design based on the leaked icon & prototype! What are your thoughts on the upcoming ‘Pro’ version of AirPods? Also our iPhone SE 2 concept based on info from Ming Chi Kuo, 2 lens styles. pic.twitter.com/QddjBgTA2i

— Apple News (@iosname2) October 9, 2019