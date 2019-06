iOS 13: Έρχεται με dark mode και ασύλληπτη ταχύτητα | Τέλος εποχής για το iTunes

Το νέο iOS 13 με dark mode θα μας κάνει να νιώσουμε ότι αγοράσαμε νέο iPhone! Τόσο μεγάλες είναι οι αλλαγές που θα φέρει! Το demo του dark mode στην παρουσίαση του νέου λειτουργικού συστήματος έγινε σε ορισμένες εφαρμογές, όπως το Maps, Calendar, Music, Messages και Notes.

This dark mode on #IOS13 is going to look insane! #WWDC19 pic.twitter.com/t3LhcnADjz

Παράλληλα, το πληκτρολόγιο θα δεχθεί υποστήριξη για πληκτρολόγηση μέσω swiping και gestures, χαρακτηριστικό που ονομάζεται ως «Quick Path».

Οι «Υπενθυμίσεις» θα περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένες προτάσεις και νέο user interface, ενώ το Mail App θα υποστηρίζει desktop formatting, μαζί με το Safari και το Notes με ένα νέο gallery view.

Το κομμάτι της ιδιωτικότητας είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο η Apple θέλει να δώσει μεγάλη έμφαση: Το iOS 13 θα δώσει περισσότερες επιλογές όσον αφορά στο πώς τα apps αλληλεπιδρούν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών email διευθύνσεων, οι οποίες δεν θα αποκαλύπτουν τα στοιχεία μας σε τρίτες εφαρμογές.

Μια μεγάλη προσθήκη είναι τα νέα εργαλεία για μοντάζ εικόνας και video!

Σημειώνεται πως το iOS 13 θα διατεθεί σε Public Beta τον Ιούλιο, ενώ είναι από τώρα είναι διαθέσιμο για τους developers. Στο κοινό θα διατεθεί απ’ τον Σεπτέμβριο και θα υποστηρίζεται από τα iPhone 6S και έπειτα.

Παράλλημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Apple, καταργείται το iTunes και αντικαθίσταται απ’ τις τρεις ξεχωριστές εφαρμογές Apple Music, Apple Podcasts και Apple TV.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείς το iTunes για να συγχρονίζεις το iPhone σου με τον υπολογιστή σου.

Στην ετήσια διεθνή συνάντηση των προγραμματιστών της (WWDC) στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τον νέο υπολογιστή Mac Pro, με οθόνη ανάλυσης 6Κ, ο οποίος θα βγει στην αγορά φέτος το Φθινόπωρο με αρχική τιμή 6.000 δολαρίων.

See the all-new Mac Pro. With up to 4 GPUs, 28 cores, 4TB of SSD, and 1.5TB of RAM. Extreme performance in a revolutionary new aluminum housing.

— Apple (@Apple) June 3, 2019