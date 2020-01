Instagram: Ο νέος τρόπος να βλέπεις ποιοι σε έχουν κάνει mention

Με στόχο να ανταποκριθεί στην αύξηση της δημοτικότητας των Stories, το Instagram έχει προσθέσει ένα νέο “Stories @ mention”, το οποίο κάνει highlight όλα τα stories που έχουν κάνει mention το προφίλ σου και σε αφήνει να τα βρεις εύκολα και φυσικά να τα κάνεις re-share στο δικό σου story! Πώς βρίσκεις, λοιπόν, ποιοι σε έχουν κάνει mention σε Instagram story;

Στο create mode του Instagram story πλέον υπάρχει μια νέα επιλογή με το σύμβολο του mention για να μπορείς να κάνεις κατευθείαν τα mentions που θέλεις χωρίς να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσεις το αντίστοιχο sticker.

Όταν κάνεις slide σ’ αυτή την επιλογή, θα δεις κάτι που θα λέει “See all”, το οποίο σημαίνει ότι από εκεί μπορείς να δεις όλα τα mentions που έχουν γίνει στο προφίλ σου.

Δες στο screenshot παρακάτω πώς ακριβώς λειτουργεί:

New? Instagram’s ‘Create’ mode now has an “@“ option for sharing stories mentioning your account pic.twitter.com/4hKduRaoEo

— Matt Navarra (@MattNavarra) January 22, 2020