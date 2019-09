LIKE US ON FACEBOOK

Η Nokia ανακοίνωσε την επιστροφή του εμβληματικού Nokia 2720 Flip, καθώς επίσης και των Nokia 110 και Nokia 800 Tough. Μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν που αναρωτιόμαστε εάν οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να υποδεχτούν, αφήνοντας έτσι για λίγο στην άκρη τις ολοένα και μεγαλύτερες οθόνες των smartphones.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του IFA 2019, η Nokia παρουσίασε τα 5 νέα της κινητά, ανάμεσα στα οποία συναντάμε και την πιο μοντέρνα εκδοχή τριών εμβληματικών της μοντέλων που νομίζαμε ότι δεν θα δούμε ποτέ ξανά στην αγορά: Η μεγάλη επιστροφή των Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough και Nokia 110.

Το νέο Nokia 2720 Flip βασίζεται στο original 2720, αλλά διαθέτοντας την ίδια στιγμή και νέα χαρακτηριστικά βασισμένα στις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών. Το νέο flip τηλέφωνο θα διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία AI, μια μεγαλύτερη 2.8 ιντσών οθόνη και θα υποστηρίζει τη Google Assistant,‌‌ ενώ θα έχει και τις εφαρμογές του WhatsApp και του Facebook. Την ίδια στιγμή, θα περιλαμβάνει κι ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα είναι σε θέση να καλεί και να στέλνει μηνύματα σε 5 επαφές που έχεις εσύ διαλέξει.



Την ίδια ώρα, στο IFA 2019 ανακοινώθηκε και η επιστροφή του Nokia 800 Tough, του «ανθεκτικού» κινητού που όλοι κάποια στιγμή έχουμε δει στη ζωή μας κι αυτού που δεν παθαίνει τίποτα όσα χρόνια κι εάν περάσουν. Είναι το ιδανικό κινητό για όσους αγαπούν την περιπέτεια, καθώς είναι ανθεκτικό στο νερό και δεν γνωρίζει τι θα πουν οι πτώσεις. Η νέα εκδοχή του θα υποστηρίζει ότι και το Nokia 2720 Flip, 4G δίκτυο και θα είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Matte Black και Desert Camo. Η τιμή του; Κοστολογείται στα 109 ευρώ. Αρκετά πιο φθηνό απ’ το νέο iPhone ε;

Τέλος, το νέο Nokia 110, θα διαθέτει μια 1.77 ιντσών QVGA οθόνη, μία qVGA κάμερα, LED φακό και FM radio, ενώ θα περιλαμβάνει και 4MB RAM και τη δυνατότητα να δέχεται μέσω microSD κάρτας μνήμης επιπλέον 32GB χώρο.

Photo: mashable.com