Η νέα προσθήκη στα Instagram Stories που θα λατρέψεις!

Ήδη τον τελευταίο καιρό το Instagram έχει αρχίσει να κάνει αλλαγές που εντυπωσιάζουν τους χρήστες του και τώρα πρόκειται να γίνει μία ακόμα στη γραμματοσειρά στα Instagram Stories που θα σε ενθουσιάσει.

Το τελευταίο διάστημα τόσο το Instagram όσο και το Facebook προσθέτουν συνεχώς νέες δυνατότητες στα Stories. Για παράδειγμα, μόνο τον τελευταίο μήνα το Instagram κυκλοφόρησε αυτοκόλλητα “Stay Home” για να προωθήσει τις προσπάθειες περιορισμού της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ενημέρωσε την επιλογή προεπισκόπησης IGTV για Stories , η οποία θα παίξει τώρα τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα του βίντεο IGTV, ενώ επίσης πρόσθεσε νέα δωροκάρτα, αυτοκόλλητα παραγγελίας και συγκέντρωσης χρημάτων στα Stories για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον COVID-19 που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, τον τελευταίο μήνα το Instagram κυκλοφόρησε ένα νέο αυτοκόλλητο “Challenge”, καθώς και εφέ AR “Stay Home”, ενώ το Facebook πρόσθεσε μια νέα δυνατότητα «Animate» για φωτογραφίες σε πλαίσιο Stories.

Όμως, τι ακόμα θέλει να προσθέσει το Instagram στα Stories του;

Πιο συγκεκριμένα, το Instagram παρουσίασε την πιο πρόσφατη προσθήκη του που αφορά την γραμματοσειρά στα Instagram Stories. Μάλιστα, προσθέτει μερικούς νέους τύπους γραμματοσειρών για τα Stories, συμπεριλαμβανομένων νέων εφέ στο παρασκήνιο για να κάνει το κείμενο να ξεχωρίζει. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αυτές οι νέες αλλαγές στο Instagram δοκιμάζονται με ένα μικρό ποσοστό ατόμων, οπότε είναι λογικό το να μην έχουν εμφανιστεί ακόμα και στον δικό σου λογαριασμό. Ωστόσο, το Instagram τους παροτρύνει όλους να μείνουν συντονισμένοι για πιθανές νέες ενημερώσεις.

Με αυτή την αλλαγή θα δημιουργείται ένα πιο ενδιαφέρον και όμορφο περιεχόμενο στα Instagram Stories.

— Instagram (@instagram) April 29, 2020