Η νέα επιλογή στα Stories που θα κάνει τις φωτογραφίες σου καλύτερες!

Τα Insta Stories όλοι τα αγαπάμε και όλοι τα επιλέγουμε στην καθημερινότητά μας. Η νέα επιλογή στα Stories θα σε ενθουσιάσει και θα περάσεις τις φωτογραφίες σου σε άλλο επίπεδο.

Ποια θα είναι η νέα επιλογή στα Stories; Τι ετοιμάζει το Instagram; Η αποκάλυψη για ακόμη μια φορά έγινε από την tech expert, Jane Manchun Wong!

Η νέα επιλογή στα Stories θα ονομάζεται «Poses». Και τι θα κάνει αυτό το mode; Ουσιαστικά θα τραβά 4 φωτογραφίες (μια ανά τρία δευτερόλεπτα) και θα της κολλάει μαζί σε μια σε ένα stop-motion story.

Όπως βλέπουμε και στα screenshots που εξασφάλισε η Jane Manchun, η επιλογή Poses θα δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον και σίγουρα συναρπαστικό story με διαφορετικές εικόνες σε μια.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή επιλογή αν θέλεις να τραβήξεις ένα προϊόν σε όλες τις διαφορετικές γωνίες σε γρήγορη διαδοχή. Για ένα αποτέλεσμα πιο ολοκληρωμένο και επαγγελματικό. Ή μπορείς να τραβήξεις ένα αξιοθέατο ή ένα μέρος από όλες τις πλευρές του!

Instagram is working on “Poses”, a new Story Camera mode that takes four pictures (one per three seconds) and stitch them together into a stop-motion story

This is similar to Photo Booths pic.twitter.com/sTiGQn2oCm

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 11, 2019