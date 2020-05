Η μεγάλη αλλαγή στο YouTube που θα λατρέψεις

Εδώ και εβδομάδες, μπορεί να έχεις παρατηρήσει κάτι καινούργιο ενώ βλέπεις videos στο Internet… Έγινε μια αλλαγή στο YouTube, η οποία μας λύνει τα χέρια!

Στο timeline ενός video στο YouTube θα δεις ότι υπάρχουν διάφορα χωρισμένα sections. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το video έχει χωριστεί σε “κεφάλαια”, για να μπορείς να μεταπηδάς εύκολα και γρήγορα στο κομμάτι του video που θέλεις να παρακολουθήσεις.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα συζήτησης σ’ ένα video μεγαλύτερης διάρκειας.

Το YouTube ανακοίνωσε κι επίσημα τα Video Chapters, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές, σε desktop, σε Android καθώς επίσης και σε iOS συσκευές.

Το χαρακτηριστικό είναι φυσικά προαιρετικό και μπορείς να το απενεργοποιήσεις εάν δεν σε βολεύει σε μόνιμη βάση και να το ενεργοποιήσεις εκ νέου επί τόπου μόλις το χρειαστείς.

Οι δημιουργοί που ανεβάζουν τα videos τους στο YouTube φτιάχνουν μια λίστα με τουλάχιστον τρία διαφορετικά sections, στα οποία θέλουν να “σπάσουν” το video που κάνουν upload.

O creator μπορεί επίσης να βάλει κείμενο σε κάθε timecode για να φαίνεται σαν περιγραφή του κάθε κεφαλαίου.

I think this only works on Android and Desktop right now, but Youtube just launched a cool feature for people who post podcasts or any other multi-topic videos.

Check it out. pic.twitter.com/YiJsrjrxms

— Philip DeFranco (@PhillyD) April 13, 2020