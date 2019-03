H Apple ετοιμάζει το δικό της Netflix που δεν θα έχει διαφημίσεις

Η συνδρομητική τηλεόραση της Apple ουσιαστικά θα αποτελεί μια αναβάθμιση της υπηρεσίας Apple TV με δικό της πρωτογενές τηλεοπτικό περιεχόμενο, αλλά και με τη δυνατότητα συνδρομής σε υπηρεσίες streaming τρίτων όπως το ΗΒΟ και το Hulu.

Παράλληλα, σε εκδήλωση στην έδρα της στην Καλιφόρνια, η Apple παρουσίασε ακόμα μια νέα συνδρομητική υπηρεσία για βιντεοπαιχνίδια, τη δική της νέα πιστωτική κάρτα Apple Card σε συνεργασία με τη Goldman Sachs και τη MasterCard, αλλά κι ένα νέο πακέτο συνδρομητικής πρόσβασης σε ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Όσον αφορά τη συνδρομητική τηλεόραση, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το Φθινόπωρο και θα είναι απαλλαγμένη από διαφημίσεις.

Apple TV+. A new home for the world’s most creative storytellers.

