H αλλαγή στο Google Earth που σε ενδιαφέρει!

Μια αλλαγή στο Google Earth αλλάζει τελείως την εμπειρία της χρήσης της υπηρεσίας, αφού πλέον μπορείς να φτιάξεις τη δική σου περιήγηση σε ένα μέρος που επισκέφτηκες!

Η Google πρόσφατα πρόσθεσε νέα εργαλεία στο Google Earth, με τα οποία μπορείς να φτιάξεις μια δική περίηγηση, πάνω στον χάρτη της πλατφόρμας!

Γιατί να το κάνεις αυτό; Για να δείξεις μετά στους φίλους σου και όχι μόνο την βόλτα που έκανες στην άλλη άκρη της Γης, επισημαίνοντας πάνω στον χάρτη το πού ακριβώς πήγες και από ποια σημεία πέρασες.

A fun way to teach students about the voyage of the Mayflower with our new creation tools! 🦃⛵️ #earthstories https://t.co/7myjp6OQyQ

Με τη νέα σειρά εργαλείων στο Google Earth μπορείς να βάλεις ορόσημα στον χάρτη, να τραβήξεις γραμμές από ένα μέρος σε ένα άλλο, να προσθέσεις το κείμενο που θέλεις, εικόνες, ακόμα και videos από κάθε σημείο της διαδρομής που περνάς, παρουσιάζοντας ουσιαστικά βήμα- βήμα τα όσα έκανες στο μέρος που επισκέφθηκες!

Τα εργαλεία είναι πολύ εύκολα στη χρήση ενώ η Google έχει δημιουργήσει ήδη από μόνη της μερικές εικονικές ξεναγήσεις, τις οποίες αποκαλεί «stories», όπως περιήγηση στην αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της Ιταλίας, βόλτα στην Ανταρκτική κ.ά. Οι συγκεκριμένες ξεναγήσεις θα ανανεώνονται ανά διαστήματα.

New in Earth! Use our just-launched creation tools to share your stories and maps using #GoogleEarth. Here's how it works: https://t.co/fqVXP8A4Ln pic.twitter.com/SQKBjQWuyO

— Google Earth (@googleearth) November 20, 2019