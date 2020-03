H 8D μουσική που θα τρελάνει τον εγκέφαλό σου. Άκουσέ την κι εσύ!

Υπάρχει ένα νέο “είδος” μουσικής που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και όπως φαίνεται θα αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι ακούν τον ήχο. Για πρώτη φορά ακούς μουσική με το… μυαλό σου και όχι με τα αυτιά σου. Τι ακριβώς είναι, όμως, ο 8D ήχος;

Τι είναι ο 8D ήχος; Πώς αλλάζει την εμπειρία που ακούμε τη μουσική και τους ήχους; Με τη χρήση του 8D ήχου είναι σαν η μουσική να σε περικυκλώνει και να κινείται γύρω από το κεφάλι σου και όχι να μεταδίδεται απλώς κατευθείαν στα αυτιά σου.

Ορισμένοι λένε πως είναι σαν να είσαι σε μια συναυλία με τον ήχο να υπάρχει παντού στον χώρο.

Ένα μήνυμα στο WhatsApp που περιέχει κάποιο 8D ήχο προς το παρόν κοινοποιείται μεταξύ των χρηστών και βοηθά τους ανθρώπους να ανακαλύψουν κάπως τη νέα αυτή τεχνολογία και να τους μεταφέρει σε μια νέα εμπειρία… ενώ μένουν όλοι σπίτι!

This 8D audio doing the rounds on WhatsApp today is an absolute game changer. The sound from it is absolute unbelievable 🔊🎵🎧🔊

— Mark Durkan (@Durk4n) March 26, 2020