Gmail: Τα δυναμικά emails σε iOS και Android είναι γεγονός

Η Google μόλις ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε την mobile εφαρμογή Gmail τόσο για iOS όσο και Android έτσι ώστε να υποστηρίζουν πλέον τα δυναμικά emails. Τι είναι αυτά θα αναρωτιέσαι;

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Google, το Gmail πλέον υποστηρίζει τη λειτουργία Accelerated Mobile Pages (AMP), η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν, διαβάζουν και να λαμβάνουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν να ήταν δυναμικές ιστοσελίδες και χωρίς να χρειάζεται ν’ ανοίγουν κάποιο εξωτερικό browser.

Τα δυναμικά emails άρχισαν να εμφανίζονται στην υπηρεσία Gmail απ’ τον περασμένο Ιούλιο και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε με αργούς ρυθμούς το λανσάρισμα τους σε όλο τον κόσμο.

.@frederikhermann gives us a closer look at dynamic email in @gmail, including why you should be excited to use it for your business. https://t.co/GOI9X4uNqS https://t.co/X8q4pmVeJs

— Google Small Business (@GoogleSmallBiz) November 13, 2019