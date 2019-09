Έτσι θα φτιάξεις Memoji στο iOS 13

To iOS 13 έχει φέρει πολλά νέα χαρακτηριστικά. Φυσικά, σου έχουμε πει εάν θέλεις να περιμένεις να κάνεις κατευθείαν εγκατάσταση το iOS 13.1 για να γλιτώσεις μερικά bugs, αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν έχεις καταφέρει ν’ αντισταθείς. Εκτός απ’ το dark mode που είναι η μεγάλη αλλαγή, τώρα μπορείς να κάνεις ακόμα πιο προσωπικό το Memoji στο iOS 13!

Εάν δεν έχεις ξαναφτιάξει, θα σου δείξουμε αναλυτικά πώς να φτιάξεις Memoji στο iOS 13.

my sister was so excited to show me her memoji with her hearing aids on it and i’m crying now🥺 pic.twitter.com/b7yrIt5Zi8

— alelizc (@lexissssc_) September 21, 2019