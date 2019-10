Έτσι θα διαγράψεις το email που έχεις απ’ το Λύκειο!

LIKE US ON FACEBOOK

Παραδέξου το: Δεν είχες πάντα ένα super professional email. Όπως όλοι μας, έτσι κι εσύ κάποια στιγμή έφτιαξες ένα email που ονόμασες «afroulita1992» ή «queenbee» και τώρα απλά σου έχει μείνει χωρίς φυσικά να το χρησιμοποιείς. Πώς μπορείς, όμως, να διαγράψεις το παλιό email κι όσες συνομιλίες κουβαλάει από όταν ήσουν 15 χρονών;

Όποια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κι αν είχες χρησιμοποιήσει για να φτιάξεις το πρώτο σου email, υπάρχει τρόπος να το διαγράψεις. Παρακάτω θα βρεις τα βήματα και μέσα σε μερικά λεπτά θα έχεις ξεμπερδέψει μια για πάντα.

Ο τρόπος να διαγράψεις το παλιό email

Gmail

Για να διαγράψεις το παλιό Gmail account σου θα πρέπει να συνδεθείς με τον κωδικό σου. Εάν έχεις ξεχάσει τον κωδικό σου, θα πατήσεις απλά ότι τον ξέχασες και μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στους πολλούς τρόπους για να τον επαναφέρεις.

Εφόσον συνδεθείς στον λογαριασμό σου, πήγαινε στο Google Account Settings, κλικάροντας στην πάνω δεξιά γωνία. Από εκεί, διάλεξε το Google Account κι αυτή η επιλογή θα σε οδηγήσει σε μια σελίδα με όλες τις πληροφορίες για τον λογαριασμό σου. Στα αριστερά της οθόνης, επίλεξε το Data & personalization και στη συνέχεια το Download, delete, or make a plan for your data panel.

Κλίκαρε το Delete a service or your account. Θα χρειαστεί να συνδεθείς ξανά και να πας στην επιλογή Gmail κι από εκεί να κλικάρεις το Delete. Ακολουθείς τις οδηγίες και το αccount σου είναι παρελθόν!

Yahoo Mail

Αφού συνδεθείς στον λογαριασμό σου, πηγαίνεις στο search bar του Yahoo και πληκτρολογείς delete Yahoo account. Από εκεί, κλικάρεις το πρώτο link που θα εμφανιστεί μπροστά σου, το οποίο πρέπει να λέει Close your Yahoo account. Αυτό θα σε πάει σε μια σελίδα με πληροφορίες για το πώς να διαγράψεις τον λογαριασμό σου.

Πήγαινε στο κάτω μέρος της σελίδας και διάλεξε το Terminating your Yahoo account. Στη συνέχεια, θα μεταβείς σε μια σελίδα όπου η Yahoo θα σου εξηγεί τι ακριβώς θα συμβεί όταν διαγράψεις τον λογαριασμό σου. Για να συνεχίσεις, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσεις τον κωδικό σου και μόλις πατήσεις το YES, Terminate this account, η Yahoo θα σε ενημερώσει ότι το account σου θα εξαφανιστεί σε 90 μέρες.

Hotmail, Windows Live ή Outlook.com

Επειδή το Hotmail, το Windows Live και το Outlook.com είναι όλα συνδεδεμένα με την Microsoft, η διαδικασία για να διαγράψεις τον λογαριασμό σου σε όλα αυτά είναι η ίδια.

Κάνεις log in στο account, κλικάρεις πάνω δεξιά και διαλέγεις το Security και στη συνέχεια το More security options.

Κάτω κάτω θα βρεις την επιλογή Close my account, την οποία θα διαλέξεις και η Microsoft θα σε ρωτήσει εάν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να διαγράψεις το email σου.

Μετά απ’ αυτό, το account σου θα διαγραφεί αλλά έχε στο μυαλό σου ότι θα χρειαστούν 90 μέρες για να διαγραφεί για πάντα το email σου.

