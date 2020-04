Οι λάτρεις της Apple θα έχουν μια μικρή έκπληξη! Έρχονται νέα, πιο οικονομικά AirPods πολύ σύντομα και μάλιστα πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι περιμέναμε!

Την Κυριακή, ο τεχνικός ειδήμονας Jon Prosser, γνωστός για τις εντυπωσιακά ακριβείς προβλέψεις του για την Apple, ανέφερε ότι μια νέα γενιά AirPods είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει – πιθανώς τον επόμενο μήνα. Εκπρόσωποι της Apple δεν έχουν σχολιάσει τη συγκεκριμένη φήμη, αλλά η ακρίβεια των όσων λέει ο Jon Prosser είναι σχεδόν δεδομένη.

Άλλωστε δεν θα μας εκπλήξει το γεγονός η Apple να λανσάρει νέο προϊόν τώρα, αφού έκανε ήδη την αρχή λανσάροντας ξαφνικά το νέο οικονομικό iPhone. Και τα ολοκαίνουργια πιο οικονομικά Airpods θα μπορούσαν να είναι μια καλή συνέχεια της στρατηγικής της εταιρείας.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020