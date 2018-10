Επιτέλους το YouTube έκανε αυτό που περιμέναμε καιρό!

Τώρα, το YouTube στον υπολογιστή γίνεται πολύ πιο εύχρηστο αφού σου επιτρέπει να κάνεις minimize το video που παίζει, το οποίο θα βλέπεις στην κάτω δεξιά γωνία, και την ίδια στιγμή μπορείς να πλοηγείσαι στο υπόλοιπο site!

To συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο υπήρχε στα smartphones μας, αλλά όχι και στον υπολογιστή μας, ονομάζεται «Miniplayer».

Have you seen it??🔎 👩‍💻

The new Miniplayer button on desktop lets you keep watching your video while you browse!

Learn more & see other recent updates in the Desktop Web Release Notes here → https://t.co/yrh7CeqqF7 pic.twitter.com/MBfhrAqJmv

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018