Επιτέλους, το Netflix έγινε πιο “ήσυχο”! Τι επιτρέπει στους συνδρομητές

Επιτέλους, μπαίνει ένα… τέλος στο autoplay του Netflix! Μπορείς να το ενεργοποιήσεις ή να το απενεργοποιήσεις κι έτσι η πλατφόρμα γίνεται λιγάκι πιο… ήσυχη και μπορούμε ελεύθερα να περιηγηθούμε σε αυτήν.

Τέλος στο autoplay του Netflix, ένα χαρακτηριστικό που εκνεύριζε τους περισσότερους συνδρομητές. Πλέον, έχεις την επιλογή και μπορείς είτε να το αφήσεις ενεργοποιημένο, είτε να το απενεργοποιήσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από την πλατφόρμα μαζί με τις οδηγίες για το πώς να το κάνεις κι εσύ απλά με ένα κλικ.

«Ορισμένοι άνθρωποι βρίσκουν αυτό το χαρακτηριστικό πολύ βοηθητικό. Άλλοι όχι και τόσο. Ακούσαμε το feedback, και τώρα τα μέλη μας μπορούν να βλέπουν ή όχι autoplay previews στο Netflix», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός στο Twitter μιλώντας στους… 7.2 εκατομμύρια followers του.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here’s how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020