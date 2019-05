Ένα νέο sticker έκανε την εμφάνισή του στο Instagram. Πώς λειτουργεί;

Τι είναι πάλι το νέο αυτοκόλλητο στο Instagram; Είναι ένα sticker «order» δηλαδή παραγγελίας, το οποίο εμφανίστηκε σε κάποιους χρήστες -αρχικά στην Αμερική- ανάμεσα στα υπόλοιπα αυτοκόλλητα του Instagram.

O σύμβουλος social media Matt Navarra εντόπισε το αυτοκόλλητο και το τουίταρε για να πάρουμε όλοι μια γεύση! Δεν είναι σαφές ακριβώς πώς θα λειτουργεί, αλλά υπάρχει μια πράσινη «πινακίδα», κάτι που υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να ενσωματωθούν οι πληρωμές απευθείας μέσω των Instagram stories.

New! Instagram is testing an ‘Order’ sticker for Stories! pic.twitter.com/6zkqMw0eTt

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 28, 2019