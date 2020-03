Είδες το dark mode στην Android συσκευή σου;

Dark mode στην Android συσκευή σου τώρα και στο Google Play Store! Η Google βάζει σταδιακά το dark theme στις εφαρμογές και η πιο πρόσφατη εφαρμογή που απέκτησε το σκοτεινό theme είναι εκείνη απ’ την οποία κατεβάζεις τις εφαρμογές σου!

Οι developers πλέον έχουν καταλάβει πως ο κόσμος θέλει dark mode παντού και σιγά σιγά προσπαθούν να προσαρμόσουν ανάλογα τις εφαρμογές τους, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν dark mode.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι το νέο dark theme του Play Store είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του Android.

Όποια συσκευή και να χρησιμοποιείς, θα μπορέσεις να βάλεις κι εσύ το dark mode!

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd

— Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020