Έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι το Facebook ανοίγει την κάμερα του κινητού σου;

Ένα bug στο iOS επιτρέπει στο Facebook να ανοίγει την κάμερα του iPhone σου ενώ σκρολάρεις στο news feed σου.

Μπορεί να μην το παρατηρήσεις με την πρώτη ματιά, αλλά θα το παρατηρήσεις όταν ανοίξεις μια εικόνα στο Facebook και στη συνέχεια κάνεις swipe down για να επιστρέψεις στο feed. Εκείνη τη στιγμή, η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

Η ανακάλυψη του bug στο iOS έγινε αρχικά απ’ τον Joshua Maddux, ενώ στη συνέχεια το παρατήρησαν πολλοί χρήστες iOS.

Σύμφωνα με τον Joshua Maddux, το bug στο iOS επηρεάζει όσους έχουν εγκατεστημένη την έκδοση iOS 13.2.2. Το bug δεν επηρεάζει τα iPhone με προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος της Apple. Όμως, κάποιοι ανέφεραν πως το παρατήρησαν ακόμα και σε iPhone με iOS 12.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019