Εάν δεν σου αρέσει το καινούριο Gmail, υπάρχει τρόπος να γυρίσεις στο παλιό!

Σίγουρα θα πρόσεξες κι εσύ τις πρόσφατες αλλαγές, στις οποίες προχώρησε το Gmail, το οποίο απ’ το Καλοκαίρι του 2018 δεν έχει σταματήσει να αλλάζει τη μορφή του.

Και ναι, οι αλλαγές σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπως το Gmail είναι σημαντικές και θα πρέπει να ενημερωνόμαστε γι΄αυτές. Τι γίνεται, όμως, όταν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τόσο πολύ, που αρνούμαστε να το αλλάξουμε; Επιστρέφουμε στο κλασικό Gmail, γιατί το ίδιο μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.

Πώς μπορείς να γυρίσεις στο κλασικό Gmail; Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και δε θα σου πάρει πάνω από λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τους New York Times, για να επιστρέψεις στο κλασικό Gmail, θα πρέπει να μεταβείς στις Ρυθμίσεις, τις οποίες μπορείς να βρεις στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης στην αρχική σελίδα του Gmail.

Κάνε κλικ πάνω σ’ αυτό και πάτησε την επιλογή: «Επιστροφή στο κλασικό Gmail». Στη συνέχεια, η παλιά έκδοση θα πρέπει να εμφανίζεται αμέσως.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες από το Softonic, η επιστροφή στην παλιά έκδοση θα είναι δυνατή μέχρι και τον Οκτώβριο του 2018, καθώς μετά όλοι οι λογαριασμοί θα ενημερωθούν αυτόματα με τη νέα έκδοση. Η χαρά οπότε κρατάει λίγο και ίσως είναι καλύτερα να αρχίσεις να συνηθίζεις τη νέα μορφή του Gmail.

Κι αν δυσκολεύεσαι να τη συνηθίσεις, σκέψου όλα τα νέα χαρακτηριστικά που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και θα κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Για παράδειγμα, εάν δεν είσαι καλός στο να απαντάς γρήγορα τα email σου, η νέα έκδοση του Gmail θα σου υπενθυμίζει ποια μηνύματα δεν έχεις απαντήσει, ενώ περιλαμβάνει και το χαρακτηριστικό Smart Reply, η οποία σύντομα θα εμφανιστεί και στους υπολογιστές.

Sometimes a gentle nudge is all it takes to answer an email. See how we can help you prioritize messages, reply faster, work offline & more → https://t.co/RXxXiGJi5t pic.twitter.com/4elzB4OuQc

— Gmail (@gmail) September 12, 2018