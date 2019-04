Διαγράφεται το Messenger app για όλους μας!

Κατάργηση του Messenger app; Ναι, αυτό εξετάζει το Facebook και πριν πανικοβληθείς, περίμενε να σου πούμε τι ακριβώς ετοιμάζει η πλατφόρμα. Λοιπόν, το Facebook ετοιμάζει και τσεκάρει να επιστρέψει το Messenger στο κεντρικό social media app.

Το χαρακτηριστικό βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο και εντοπίστηκε (όπως κάθε φορά) από την ερευνήτρια Jane Manchun Wong, η οποία δημοσίευσε και τις σχετικές φωτογραφίες.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό που εξετάζεται είναι πως δεν θα υπάρχουν δύο διαφορετικά app, Facebook και Messenger, αλλά θα είναι όλα σε ένα, στο Facebook.

Το κουμπί του Messenger θα εμφανίζεται ψηλά στο Facebook app και καθώς το πατάς θα σε πηγαίνει κατευθείαν στο chat αντί να το ανοίγεις σε ένα ξεχωριστό app. Θα βλέπεις δηλαδή, όλους τους φίλους και στη συνέχεια θα μπορείς να πατήσεις πάνω στο όνομα που θέλεις και να στείλεις το μήνυμα που θέλεις. Στη συνέχεια, θα επιστρέφεις στο app.

Δηλαδή, το Messenger app δεν θα υφίσταται αλλά θα τα έχεις όλα μαζεμένα και περιποιημένα στο Facebook.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging

Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 12, 2019