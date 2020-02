Δεν θα δεις ποτέ ξανά το ίδιο post δύο φορές στο Facebook!

Μερικές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του Facebook. Μας εμφανίζει παλαιότερες αναρτήσεις και όχι τις πιο πρόσφατες. Ή βλέπουμε μια ανάρτηση και ξαφνικά εξαφανίζεται από μπροστά μας. Οι επιλογές στο feed του Facebook γίνονται συγκεκριμένες.

Όχι, ο Ζούκερμπεργκ δεν είχε σκοπό να μας τρελάνει αλλά πλέον αποφασίζει να μας το κάνει λίγο πιο εύκολο για να μην χανόμαστε. Οι επιλογές στο feed του Facebook γίνονται πολύ συγκεκριμένες κι εσύ έχεις πάλι τον έλεγχο.

Στόχος είναι να βλέπει ο χρήστης αυτά που τον ενδιαφέρουν κι αυτά με τα οποία αλληλεπιδρά περισσότερο. Κι έτσι, στο τι εμφανίζεται στο feed σου παίζει καθοριστικό ρόλο πότε έγινε η ανάρτηση, πόσο συχνά αλληλεπιδράς με τον δημιουργό της, τι είδους post είναι (video, φωτογραφία, κείμενο) κα.

Το Facebook έρχεται να τα αλλάξει όλα αυτά (ξανά). Γιατί δεν θα ήταν καλύτερο να μπορείς να δεις όλα τα post από όλους τους χρήστες με χρονολογική σειρά;

Συγκεκριμένα,όπως αποκάλυψε η expert Jane Manchun Wong στο Twitter, το Facebook δοκιμάζει να μπορείς να “αλλάζεις” το News Feed. Δηλαδή, να έχεις την επιλογή να δεις τα πιο πρόσφατα post, τα πιο σχετικά post κι αυτά που ήδη έχουν περάσει από μπροστά σου και τα έχεις ήδη δει.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to “Most Recent” and “Already Seen” feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2020