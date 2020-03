Dark mode στο WhatsApp: Πώς θα το ενεργοποιήσεις;

Mπήκε επίσημα το Dark mode στο WhatsApp! Μετά από τόσο καιρό που περιμέναμε να δούμε τo dark theme στο app, επιτέλους ανακοινώθηκε πως είναι διαθέσιμο!

Το WhatsApp ετοίμασε ένα video με το οποίο μας ανακοίνωσε το λανσάρισμα της σκοτεινής εκδοχής του app. Στο video βλέπουμε πόσο πολύ ενοχλεί τα μάτια το φωτεινό θέμα, ειδικά στο σκοτάδι, αλλά με το dark theme η ζωή γίνεται πολύ πιο απλή. Ο σύντροφός σου που κοιμάται δίπλα σου δεν θα σου γκρινιάξει ποτέ ξανά ότι τον ενοχλεί η φωτεινότητα στο κινητό σου όσο μιλάς στο WhatsApp.

Το dark mode είναι διαθέσιμο στους χρήστες iPhone που έχουν iOS 13. Αφού κάνεις update την εφαρμογή, την ανοίγεις και ακολουθείς τα εξής βήματα:

Όπως αναφέρει το WhatsApp, σε χρήστες iOS 13 και Android 10 που έχουν ενεργοποιημένο το dark theme γενικά στη συσκευή τους, κατά πάσα πιθανότητα θα μπει αυτόματα και στο WhatsApp μόλις γίνει το update της εφαρμογής.

Όπως είδαμε να αναφέρουν ορισμένοι χρήστες στο Twitter που έκαναν το update, βρήκαν και ένα chrome extension που επιτρέπει το dark mode ακόμα και στην εκδοχή Web του WhatsApp! Κάτι που θα θέλαμε πολύ να δοκιμάσουμε κι εμείς!

I just hacked up a chrome extension to bless y'all with dark mode on WhatsApp Web! #DarkMode #WhatsApp #whatsappdarkmode pic.twitter.com/dfQoQB8dB3

— Nelson Atuonwu (@blvckcoder) March 4, 2020