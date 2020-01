Αυτό θα είναι το νέο check in στο Instagram;

Οι προθήκες στα Instagram Stories αυξάνονται και πληθαίνουν! Αυτός θα είναι ο νέος τρόπος για την τοποθεσία στα Insta Stories;

Θυμάσαι που κάποτε το check in ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στο Facebook; Αργότερα, το Instagram μας επέτρεψε να βάζουμε την τοποθεσία μας τόσο στα Stories όσο και στα posts και τώρα εξετάζει έναν νέο τρόπο για την τοποθεσία στα Insta Stories.

Την αποκάλυψη έκανε για ακόμη μια φορά η expert, Jane Manchun Wong, η οποία ανακάλυψε πως το Instagram εργάζεται σε ένα νέο sticker, το οποίο είναι ένας χάρτης που δείχνεις την τοποθεσία σου. Ουσιαστικά, εμφανίζεται ένας παγκόσμιος χάρτης και κάπου εκεί πιναρισμένο φαίνεται το σημείο περίπου από το οποίο κάνεις το Story.

Φυσικά, όπως μπορείς να φανταστείς λόγω θεμάτων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, δεν θα μπορείς να κάνεις zoom σε αυτόν τον χάρτη υπερβολικά, δεν θα μπορείς να δεις την ακριβή τοποθεσία αλά είναι σίγουρα ένας άλλος τρόπος για να μοιραστείς το πού βρίσκεσαι. Ειδικά, όταν κάνεις ένα ταξίδι, αυτό το sticker μπορεί να σε ενθουσιάσει, αν θέλεις να το μοιραστείς με τους followers σου.

Instagram is working on Map Sticker for Stories

(Yes I’m typing this at the airport. Found it when I’m posting a Story) pic.twitter.com/MlLulC4459

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 14, 2020