Αυτό που εμφανίστηκε στα Huawei κινητά «ξαφνικά» και τους εκνεύρισε όλους!

Τα Huawei κινητά σου προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες και δεν το λέμε εμείς για λόγους διαφήμισης (εκτός κι αν θέλει η εταιρία να μας κάνει την τιμή)!

Ωστόσο, αυτό που παρατήρησαν πολλοί ιδιοκτήτες είναι ότι ενώ είχαν κλειδώσει το κινητό τους, εμφανίστηκε μια διαφήμιση στην αρχική οθόνη, όπως αναφέρει το Android Police.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες παραπονέθηκαν γιατί είδαν στο κινητό τους διαφημίσεις από την Booking.com , από το πουθενά, στο ξαφνικά, στην οθόνη του κινητού τους την οποία είχαν κλειδώσει.

Το 9to5Google σημείωσε πως αυτό έγινε σε διάφορα κινητά και η Huawei φαίνεται να έχει προωθήσει (κατά λάθος; επίτηδες;), το χαρακτηριστικό Magazine Unlock. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν ένα περιστρεφόμενο σύνολο εικόνων στο κλείδωμα οθόνης, οι οποίες αλλάζουν κάθε φορά που ξεκλειδώνουν το τηλέφωνό τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση ούτε από την Huawei, ούτε από την Booking.com. Και φυσικά οι χρήστες τράβηξαν τα σχετικά screenshots για να έχουν την απόδειξη πως ενώ είχαν κλειδώσει το κινητό τους, εμφανίστηκε διαφήμιση.

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED

— Ceel Beckers (@BeckersCeel) June 12, 2019