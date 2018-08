Αυτό που αλλάζει στα μηνύματα στο Instagram και θες να δοκιμάσεις αμέσως!

Ανακοινώθηκε μια καινούργια αλλαγή στα μηνύματα στο Instagram που πραγματικά μας ενθουσίασε. Μικρή η αλλαγή, αλλά μεγάλη η ευκαιρία να σπαμάρουμε λίγο τους φίλους μας που τόσο αγαπάμε.

Γνωρίζεις πως τα polls στο Instagram είναι ιδανικά για να μάθεις τη γνώμη των άλλων για κάτι που σε απασχολεί. Σου έχουμε δείξει άλλωστε πως να κάνεις σωστά polls για να έχεις μεγαλύτερη απήχηση και να πάρεις μεγαλύτερο feedback. Μέχρι στιγμής, το αποτέλεσμα από το poll ήταν δημόσιο και γνωστό σε όλους.

Κάτι άλλαξε όμως…Πλέον αυτά τα αγαπημένα poll stickers είναι διαθέσιμα και για ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, ώστε να μπορούν οι φίλοι σου να επιλέξουν.

Δηλαδή…είναι Σάββατο βράδυ και είσαι ανάμεσα στο μαύρο φόρεμα και το άλλο το σατέν. Και δεν έχεις ιδέα ποιο να φορέσεις, ποιο σου ταιριάζει περισσότερο και είναι κατάλληλο για την περίσταση. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Τράβα μια φωτογραφία και κάνε ένα poll. Και δεν χρειάζεται να το δουν όλοι, μόνο αυτοί που θέλεις.

Το νέο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε όλους, όπως ανακοίνωσε το Instagram.

Starting today, you can send a poll privately in Direct. Update your app to choose who you want to poll – whether it’s everyone in a big group thread or just your very best friend. Update your app now to try it! pic.twitter.com/Lfr6pwPDzI

— Instagram (@instagram) August 14, 2018