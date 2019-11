Αυτό είναι το νέο layout που θα έχει το Instagram!

To IGTV του Instagram θα κερδίσει ακόμα περισσότερο έδαφος το 2020. To Instagram αναζητά νέους τρόπους για να αυξήσει το engagement του κόσμου στο περιεχόμενο του IGTV. Και μια απ’ αυτές τις αλλαγές είναι το νέο layout στο IGTV!

H expert των social media Jane Manchun Wong ανακάλυψε το νέο layout στο IGTV του Instagram. Ουσιαστικό, το κυρίως feed θα αλλάζει και θα μετατρέπεται σε μια κατακόρυφη λίστα κύλισης, η οποία θα σε οδηγεί κατευθείαν στο επόμενο video που είναι στην ουρά.

Επιπλέον, το Instagram σκέφτεται να βάλει κατηγορίες στην αναζήτηση των λιστών IGTV videos.

Instagram is working on new IGTV Feed and Explore

Feed: scrolling vertically gets you endless content, no longer in grid layout. Arguably similar to TikTok

Explore: Now categorized pic.twitter.com/R3MOFzu2oJ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 19, 2019