Αυτά είναι τα εξαιρετικά εντυπωσιακά νέα iPhones (Photos)

Ποιο είναι το νέο iPhone; Τα τρία νέα μοντέλα που προστίθενται στην «οικογένεια» των iPhone είναι το iPhone XS, το iPhone XS Max και το iPhone XSR. Παρακάτω αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του καθενός και πόσο κοστίζουν.

Στην κάμερα, στο Portrait mode ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το blur effect αφού κάνει τη λήψη:

Apple updated the Bokeh effect capabilities in Portrait mode. You can now adjust the blur effect after you take the photo. #AppleEvent pic.twitter.com/k4BvYea9ic

— Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) September 12, 2018