Αυτά είναι τα τρία νέα iPhones της Apple για το 2019! | Photos

Σύμφωνα με αναφορές, τα τρία νέα iPhones της Apple για το 2019 είναι στα… σκαριά, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη το πότε. Ήδη, όμως, έχουμε μερικές πληροφορίες για αυτά.

Όπως αναφέρει το Wall Street Journal, η Apple θα μας συστήσει στον διάδοχο του iPhone XR με οθόνη LCD, μαζί με δύο άλλα ακουστικά. Το πιο πιθανό είναι ότι θα πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα τρία, θα περιλαμβάνει ένα σύστημα τριπλής κάμερας στο πίσω μέρος, σε μια προσπάθεια που είναι σαφώς σχεδιασμένη για να ανταγωνιστεί με την τελευταία συλλογή των συσκευών Android που περιλαμβάνουν πολλές κάμερες.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 6, 2019