3 apps που θα χρειαστείς τις μέρες που νιώθεις ότι η παραγωγικότητά σου είναι στα τάρταρα

Το να οργανωθείς δεν είναι εύκολο, ειδικά εάν έχεις μια μακριά to-do λίστα για κάθε μέρα. Κι ενώ όλοι θα θέλαμε να πιστεύουμε πως μπορούμε να μείνουμε οργανωμένοι και παραγωγικοί κάθε μέρα, όλη μέρα, και να ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στην ώρα μας, τελικά είναι πιο ρεαλιστικό το να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα σε μια μέρα. Κάποιες φορές, χρειάζεται απλά να βάζουμε προτεραιότητες και να κάνουμε focus σε ορισμένα απ’ τα tasks που έχουμε! Το smartphone σου είναι δίπλα σου όλη την ώρα και αυτά τα 3 apps για την παραγωγικότητα θα σου σώσουν πολύ χρόνο και κόπο!

Η παραγωγικότητα σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα μας. Για μερικούς, το να είναι παραγωγικοί σημαίνει ότι μπορούν να τελειώνουν μέσα σε λίγο χρόνο όλες τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από τίποτα.

Για άλλους, η παραγωγικότητα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν μεγάλα projects μέσα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα κι αφιερώνονται σ’ αυτά, απ’ το να ασχολούνται με μικροδουλειές κάθε μέρα. Όποια κι αν η σημασία της παραγωγικότητας για σένα, είναι πολύ σημαντικό να βρεις ένα πλάνο και μια μέθοδο που λειτουργεί για σένα.

Στις μέρες μας υπάρχουν άπειρα apps για την παραγωγικότητα που μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανωθείς.

Εμείς ξεχωρίσαμε τις τρεις καλύτερες και πιο βοηθητικές -κατά την άποψή μας- εφαρμογές που θα βοηθήσουν τον εγκέφαλό σου να παραμείνει συγκεντρωμένος σε όσα έχεις να κάνεις.

Μερικές φορές ο καλύτερος τρόπος να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου είναι να μειώσεις όλα αυτά που σου αποσπούν την προσοχή. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό απ’ το email σου που έχει γεμίσει με ανούσιες εγγραφές σε newsletters στα οποία δεν πρόκειται ποτέ να δώσεις σημασία.

Το Unroll.me οργανώνει τα inbox σου κάνοντας διαγραφή απ’ τα newsletters τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν. Aυτό σημαίνει ότι θα ξοδεύεις λιγότερο χρόνο μέσα στο χάος του email σου μέχρι να βρεις τα σημαντικά που χρειάζεσαι για τη δουλειά σου!

Eάν η σημασία της παραγωγικότητας για σένα είναι το να οργανώνεις τις σκέψεις και τις ιδέες σου γρήγορα, τότε το Evernote είναι το κατάλληλο app για σένα. Το συγκεκριμένο app σε αφήνει να οργανώνεις κείμενο, φωτογραφίες και ζωγραφιές που μπορεί να χρειαστείς αργότερα. Επιπλέον, σου δίνει τη δυνατότητα να στέλνεις email alerts που συνδέονται με τις σημειώσεις που έχεις αποθηκεύσει, ώστε να ξέρεις πότε πρέπει να ολοκληρώσεις κάποια εκκρεμότητα.

Το Todoist είναι ένα τέλειο app αν θέλεις να θυμάσαι κάθε μέρα όσα έχεις να κάνεις. Η εφαρμογή σε βοηθά να ξεκινάς τη μέρα σου με μια περίληψη όσων έχεις να κάνεις, ενώ σε βοηθά να οργανώσεις και να βάλεις προτεραιότητες στα tasks σου. Επιπλέον, η εφαρμογή σου επιτρέπει να συνεργάζεσαι με άλλους και να μοιράζεσαι μαζί τους όσα έχεις κάνει.

Και το καλύτερο όλων; Μπορείς μέσω του app να βάζεις στόχους που θέλεις να επιτύχεις και να βλέπεις πώς τα πηγαίνεις μέρα με τη μέρα!

