Άλλο περιμέναμε απ’ το Instagram… κι άλλο τελικά μας δίνει!

Νέο χαρακτηριστικό στο Instagram από υπολογιστή διαβάζουμε και αμέσως η καρδιά μας χτυπά δυνατά, τα χέρια μας τρέμουν και τα μάτια μας λάμπουν από χαρά.

Κι εκεί που θεωρούμε πως πλέον, θα μπορείς να ανεβάζεις φωτογραφίες και videos και stories από τον υπολογιστή…. τα νέα είναι δυσάρεστα. Δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα για αυτήν την προσθήκη όσο κι αν ανυπομονεί όλος ο κόσμος. Εντάξει, οι περισσότεροι… Εντάξει, μπορώ να πω με βεβαιότητα πως εγώ ανυπομονώ!

Κι αν δεν είναι αυτό… τότε πιο είναι το νέο χαρακτηριστικό στο Instagram από υπολογιστή; Σύμφωνα πάντα με την expert, Jane Manchun Wong, η οποία κάνει συνήθως αυτές τις αποκαλύψεις, το Instagram ετοιμάζεται -είναι ένα βήμα πριν δηλαδή-… να εισάγει την δυνατότητα να στέλνεις direct μηνύματα, να μιλάς με τους φίλους σου μέσα από το pc. Όχι, αυτή τη δυνατότητα δεν την είχε μέχρι σήμερα και είναι η νέα προσθήκη του αγαπημένου μας social media.

Αυτό θα κάνει τα εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων στο Instagram πιο ευρέως προσβάσιμα, με συγκεκριμένα οφέλη για όσους βρίσκονται σε περιοχές όπου η κινητή συνδεσιμότητα δεν είναι πάντοτε δυνατή, υπάρχει όριο δεδομένων κλπ. Και δεδομένου ότι λανσάρει και νέο messaging app, το Threads, βγάζει νόημα για την πλατφόρμα να θέλει να κάνει τα πράγματα πιο απλά και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών.

Instagram is working on Direct for the desktop website pic.twitter.com/2Yc0T94wh1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019