Το Facebook Messenger φαίνεται πως δοκιμάζει νέες επιλογές και νέες δυνατότητες για τους χρήστες του ενώ βάζει στο “παιχνίδι” και το Instagram. Αλλάζει ο τρόπος που θα συνδέεσαι στο Messenger και ποιες είναι οι νέες δυνατότητες;

Εκτός απ’ το Facebook, το Messenger προσθέτει ακόμα μια επιλογή: το Instagram app. Η αποκάλυψη ήρθε στο Twitter από ένα developer, ο οποίος αποκάλυψε πως κατά κάποιον τρόπο αλλάζει ο τρόπος που θα συνδέεσαι στο Messenger.

Wow, Facebook Messenger suggests Instagram sign in before Facebook itself now. In case you needed any more evidence of what the new Facebook actually is. pic.twitter.com/NZQ0xZljj4

— ⚡️ Owen (@ow) August 5, 2018