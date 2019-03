Αφιερωμένο στην 25η Μαρτίου το doodle της Google!

Η Google τιμά την Επανάσταση του ’21, με τη γαλανόλευκη σημαία να κυματίζει στο σημερινό της doodle. Μάλιστα, η ίδια στο κείμενο της κάνει λόγο και για τη φουστανέλα.

Ειδικότερα, η Google για την 25η Μαρτίου γράφει ότι οι παρελάσεις στην Αθήνα περιλαμβάνουν την Ελληνική Προεδρική Φρουρά ή τους Ευζώνες, ένα ελίτ σώμα στρατιωτών των οποίων οι χειροποίητες στολές χρειάζονται μήνες για να κατασκευαστούν. Οι 400 πτυχώσεις στη φουστανέλα σημαίνουν τα 400 χρόνια της Ελλάδας υπό οθωμανική σκλαβιά.

Η σημαία με τις γαλανόλευκες ρίγες κυματίζει σήμερα πάνω από πολλά ελληνικά μνημεία και σπίτια παντού, όπως και στο σημερινό Doodle, προσθέτει η Google, η οποία στη συνέχεια εύχεται σε όλους τους Έλληνες: «Χαρούμενη Εθνική Επέτειο».

A #GoogleDoodle for Greece National Day in commemoration of the nation’s 1821 declaration of independence 🇬🇷→ https://t.co/Kf9gaDt1o9 pic.twitter.com/b4F8abM7Rv

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 25, 2019