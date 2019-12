Πόσο καλά ξέρεις αυτά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια; Απόδειξέ το!

LIKE US ON FACEBOOK

Ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου που μπορείς να τραγουδάς ανέμελος όσα χριστουγεννιάτικα τραγούδια θες, χωρίς να σε κοιτάει κανένας περίεργα.

Μπορείς, ακόμα, να ακούς όλη μέρα χριστουγεννιάτικη μουσική στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά ή όπου αλλού στο επιτρέπει η κατάσταση. Πετυχαίνεις ακόμα και στο δρόμο να ακούγεται αυτή η μουσική και όταν το συνειδητοποιείς χαμογελάς και αρχίζεις κι εσύ να τραγουδάς.

Χριστούγεννα, μα πόσο όμορφη λέξη και περίοδος! Τρως γλυκά, κι όχι μόνο, βγαίνεις για βόλτα στην στολισμένη πόλη, βλέπεις φίλους, πας για ψώνια και παίρνεις δώρα στους αγαπημένους σου ανθρώπους, σου δίνουν δώρα, παίρνεις άδεια από τη δουλειά και ξεχνιέσαι για λίγο από τις υποχρεώσεις σου και φυσικά τραγουδάς τη μουσική που τόσο πολύ αγαπάς!

Πόσο καλά, λοιπόν, ξέρεις τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια;

Όμως, πόσο καλά τραγουδάς εσύ τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια; Ξέρεις καλά τους στίχους των τραγουδιών αυτών ή μήπως τους τραγουδάς στο περίπου, ξεχνάς αρκετές λέξεις και θυμάσαι μόνο το νόημά τους;

Άλλωστε, είναι τόσα πολλά αυτά τα τραγούδια των Χριστουγέννων που είναι λογικό να μην θυμάσαι τους στίχους από μερικά από αυτά. Όμως, μήπως, ήρθε η ώρα να τεστάρεις τη μνήμη σου και να δεις τι θυμάσαι από αυτά; Μπορεί να έχεις τραγουδήσει πολλές φορές το All I want for Christmas is you, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το ξέρεις και τέλεια. Μήπως οι στίχοι σε μπερδεύουν; Μήπως χρειάζεσαι μια επανάληψη πριν κάνεις το τεστ που θα σου δώσει την απάντηση στο πόσο καλά γνωρίζεις τους στίχους των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών; Αν ναι, βιάσου γιατί το τεστ με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που τόσα χρόνια ακούς και αγαπάς σε περιμένει να αποδείξεις τις γνώσεις σου!

Λοιπόν, είσαι έτοιμος για το τεστ;



Βρες, ακόμα, τη λύση για το δώρο που ψάχνεις: