Πόσες από αυτές τις επικές ατάκες ταινιών θυμάσαι;

Υπάρχουν ατάκες από ταινίες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και ίσως ορισμένες φορές αγνοούμε ότι προέρχονται από ταινίες ή ποιος τις έχει πει!

Ατάκες από ταινίες που έχουν γράψει ιστορία και κανείς δεν ξεχνά… αλλά τις «πετά» για να περιγράψει κάτι στην καθημερινότητά του, τις χρησιμοποιεί επειδή τη δεδομένη στιγμή τον εκφράζουν.

Πόσες, όμως, από αυτές τις ατάκες που όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας θυμόμαστε από πού προέρχονται, ποιος τις είπε και σε ποια σκηνή;

Ιστορικές ταινίες όπως ο Τιτανικός, το Casablanca, ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών και ο Harry Potter εκτός του ότι μας έχουν μείνει αξέχαστες στη μνήμη μας, θυμόμαστε ακόμη χαρακτηριστικές σκηνές ή ατάκες… Και αυτό γιατί είτε ήταν κάτι πολύ «δυνατό» και εύστοχο, είτε επειδή τις έχουμε δει τόσες πολλές φορές που δεν γινόταν παρά να τις μάθουμε απέξω και να ανατρέξουμε σε αυτές σε μια στιγμή… ανάγκης!

Σε ποια ταινία ακούσαμε το «Frankly my dear i don’t give a damn» ; Ατάκα που θα δεις παντού στο διαδίκτυο σε φωτογραφίες και διάφορα quotes και που μπορεί κι εσύ να έχεις χρησιμοποιήσει. Σε ποια ταινία, ο πρωταγωνιστής είπε «I see dead people» και μας έκανε να ανατριχιάσουμε και ποιος είπε το «boys best friend is his mother» και έκανε κάθε μαμά αυτού του κόσμου χαρούμενη;

Ποιος ένιωσε ο βασιλιάς του κόσμου και είπε χαρακτηριστικά «I’ m the king of the world» και λιγάκι θα θέλαμε να ταυτιστούμε μαζί του αλλά δεν μπορούμε; Και ποιος είπε με χαρακτηριστικό τρόπο το «My precious»;;;

Στο διαδίκτυο, λοιπόν, βρήκαμε ένα τεστ με τις πιο επικές ατάκες από ταινίες. Μπορείς να αντιστοιχήσεις ατάκα με ταινία; Για να σε δούμε…

Πάτα το play, ξεσκόνισε τις γνώσεις σου και δες 10 επικές ατάκες από ταινίες!

