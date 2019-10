Ποιο απ’ αυτά τα μέρη δεν θα πλησίαζες; Δες τι φοβάσαι!

View this post on Instagram

the ice chapel at the foot of mount watzmann, a hidden gem in the bavarian alps. #watzmann #eiskapelle #glacier #cave #icecave #gletscher #königssee #berchtesgaden #bayern #bavaria #germany #alpen #alps #mountains #mountainlove #theoutbound #explore #adventure #nature #snow #goodday #goodtimes #germanroamers #weroamgermany #igers #igersgermany #instadaily #vsco #lightroom