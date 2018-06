Αν δεν πέσεις στις παγίδες στο test τότε μάλλον είσαι genius!

LIKE US ON FACEBOOK

Ένα ακόμα τεστάκι βρέθηκε μπροστά μας και δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε. Είναι η ώρα που κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, χαζεύουμε λίγο στο Internet και ξελαμπικάρουμε το μυαλό μας! Έτοιμος να κάνεις αυτό το τεστ γνώσεων;

Αν δεν πέσεις στις παγίδες σε αυτό το τεστ γνώσεων, τότε είσαι ιδιοφυΐα. Και χρειάζεσαι μόλις 8/15 για να αποδειχθείς genius σύμφωνα με το τεστ.

Ωστόσο πρόκειται για ένα απλό τεστ γνώσεων, με ερωτήσεις όλων των ειδών: Γεωγραφία, λίγο βιολογία-ιατρική, λογοτεχνία, ιστορία. Λίγο απ’ όλα δηλαδή, Φυσικά επειδή σε έχουμε συνηθίσει σε πιο δύσκολα, αυτό το τεστ γνώσεων ίσως σου φανεί παιχνιδάκι.

Τι ερωτήσεις περιλαμβάνει; Ποια χώρα βρίσκεται πιο νότια και ποια πιο βόρεια στο χάρτη; Ποιος ερμήνευσε πρώτος το τραγούδι (Everything i do) i do it for you; Που γεννήθηκε ο Χριστόφορος Κολόμβος και ποιος πήγε πρώτος στο φεγγάρι; Τι υλικά χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα martini; Η ηπατίτιδα ποιο όργανο του σώματος χτυπά; Και ποιο σημείο του σώματος παράγει ινσουλίνη; Ξέρεις ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας;

Είσαι έτοιμος να τους βάλεις τα γυαλιά; Πάτα play!

Αυτό το τεστ δεν πιστεύουμε πάντως πως καθορίζει το IQ σου. Πρόκειται απλώς για 15 ερωτήσεις γνώσεων που μπορεί να τις γνωρίζεις από το σχολείο, από τους γονείς, τους φίλους, από τα βιβλία, από την τηλεόραση. Άλλωστε είπαμε ήταν ένα εύκολο τεστ.

Και τελικά τι είναι το IQ; Ο Δείκτης Νοημοσύνης (Intelligence Quotient, IQ) είναι ο δείκτης ο οποίος μετρά προσεγγιστικά την ευφυΐα ενός ατόμου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το IQ κάθε ατόμου μετράται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως τεστ με ερωτήσεις ή διαδικασίες με καθορισμένα αντικείμενα. Παρά τις διαφορές στον σχεδιασμό τους, αυτά τα τεστ μετρούν γενικά την ίδια μορφή ευφυίας, κυρίως την λογική και επαγωγική σκέψη και όχι και τη φαντασία, την αποφασιστικότητα, τη συναισθηματική νοημοσύνη κλπ που θα έδιναν πιο συνολικά την εικόνα ευφυΐας κάποιου. Το ενήλικο IQ ορίζεται ως η σπανιότητα μιας πνευματικής επίδοσης ενός ενήλικα στον γενικό, μη επιλεγμένο πληθυσμό. Η σπανιότητα της επίδοσης ορίζεται από την απόσταση της επίδοσης IQ από το μέσο όρο που είναι ένα IQ 100.

