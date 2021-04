Με την εφαρμογή Have I Been Pwned μπορείς να δεις εάν έχουν διαρρεύσει και τα δικά σου στοιχεία, όχι μόνο απ’ το Facebook, αλλά κι από άλλα site που χρησιμοποιείς κι έχεις μοιραστεί τα στοιχεία σου.

you might also like