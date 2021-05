«Charlie bit my finger – Once again!». Αν αυτός ο τίτλος και η φωτογραφία του άρθρου δεν σου λένε κάτι και δεν σου ξυπνάνε μνήμες, τότε μπορεί πραγματικά να μην έχει νόημα να συνεχίσεις να διαβάζεις! Τα viral αδέρφια του YouTube ετοιμάζονται να… αποχαιρετήσουν το video τους, αφού αυτό σύντομα δεν θα είναι διαθέσιμο για προβολή.

